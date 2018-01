Budgetsperre seit Mitternacht

Die US-Regierung steht still: Nachdem sich der Senat am Freitag nicht auf eine Übergangsfinanzierung von Regierung und Behörden einigen konnte, trat um Mitternacht in Washington eine Budgetsperre in Kraft - ein „Government Shutdown“. Damit darf die Regierung nur noch die nötigsten Ausgaben machen, Hunderttausende Beamte müssen in den Zwangsurlaub geschickt werden. Am Samstag wollen Demokraten und US-Präsident Donald Trumps Republikaner eine neue Übergangslösung aushandeln - doch eine schnelle Einigung scheint derzeit unwahrscheinlich.

