May erteilt in Interview „Brexit“-Ausstieg Absage

Die britische Premierministerin Theresa May hat einem Ausstieg aus dem Brexit eine deutliche Absage erteilt und damit ein entsprechendes Angebot von EU-Spitzenpolitikern abgelehnt. „Es kommt kein zweites Referendum über den EU-Austritt“, sagte sie in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Samstag-Ausgabe).

Das Parlament habe der britischen Öffentlichkeit die Wahl gegeben und diese habe ihre Entscheidung getroffen. „Ich finde es wichtig, dass Politiker dann auch liefern“, sagte May und fügte auf Deutsch hinzu: „Wir verlassen die EU, aber nicht Europa.“

May will „umfassendes“ Freihandelsabkommen

May wirbt für eine „ehrgeizige“ gemeinsame Partnerschaft in Europa nach dem Austritt aus der EU. „Es geht nicht ums Rosinenpicken. Wir wollen ein umfassendes Freihandelsabkommen sowie eine Sicherheitspartnerschaft verhandeln“, so May.

Dass Großbritannien andernfalls zur Steueroase werden könnte, schloss sie dem Bericht nach nicht direkt aus. Danach gefragt antwortete May: „Wir wollen sicherstellen, dass wir eine gute wirtschaftliche Partnerschaft mit der EU haben, und Großbritannien legt, genau wie Deutschland, Wert auf hohe Regulierungsstandards und geschützte Arbeitnehmerrechte. Hiervon werden wir uns nicht abwenden, wenn wir aus der EU austreten.“