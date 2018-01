Weltwirtschaftsforum setzt auf Frauenrechte

Zur Lösung der Krisen in der Welt müssen nach Ansicht des Weltwirtschaftsforums (WEF) Frauenrechte und Gleichberechtigung weiter gestärkt werden. „Wir werden weltweit nichts erreichen, wenn die Hälfte der Erdbevölkerung nicht dieselben Möglichkeiten hat“, sagte WEF-Präsident Borge Brende der Deutschen Presse-Agentur.

Er verwies darauf, dass alle Kovorsitzenden der bevorstehenden WEF-Jahrestagung kommende Woche in Davos Frauen seien, darunter die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg und die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde.

WEF will Motor für Krisenlösungen sein

Das WEF will sich in Davos als Motor für internationale Zusammenarbeit anbieten. „Derzeit mangelt es an Kooperation und Verständnis. Und wenn es mal Kooperationen gibt, dann nur zwischen Politikern oder nur zwischen Wirtschaftsbossen“, so Brende. „Das WEF kann diese unterschiedlichen Akteure zusammenbringen, und wir bieten die Plattform, um Zusammenarbeit zu fördern.“

Zu dem Treffen in den Schweizer Alpen werden mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet, darunter etwa 70 Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Donald Trump, der französische Staatschef Emmanuel Macron sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auch Hunderte Vorstandsvorsitzende globaler Konzerne kommen nach Davos.