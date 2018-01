Erstmals Kinderoperette in Mörbisch

Die Seefestspiele Mörbisch inszenieren heuer erstmals eine Operette für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Im Juni wird bei insgesamt sechs Vorstellungen eine Adaption von „Gräfin Mariza“ in Mörbisch am See zu sehen sein.

