Pfarrer und Lehrer sollen Schüler bedroht haben

Ein Pfarrer und ein Religionslehrer sollen in einer Neuen Mittelschule im Bezirk Neusiedl am See Schüler bedroht bzw. verletzt haben. Das berichtete die „Kronen Zeitung“. Vom Landesschulrat hieß es dazu, dass es einen Vorfall gab, bei dem ein Schüler bedroht wurde.

