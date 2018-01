Nordkorea schickt 22 Athleten zu Olympia

Nordkorea wird 22 Athletinnen und Athleten zu den Olympischen Spielen nach Südkorea schicken. Nordkorea werde in drei Sportarten und fünf Disziplinen in Pyeongchang teilnehmen, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Samstag.

Nord- und Südkorea hätten zugestimmt, unter einer gemeinsamen Flagge an der Eröffnungszeremonie teilzunehmen. Auch werde ein gemeinsames koreanischens Frauen-Eishockeyteam antreten. Neben den Athleten werde Nordkorea 24 Funktionäre und 21 Medienvertreter in den Süden entsenden.

Bach sprach von einem „Meilenstein auf einem langen Weg“. Noch vor einigen Wochen sei eine solche Vereinbarung undenkbar gewesen. „Die Olympischen Winterspiele öffnen hoffentlich die Tür für eine bessere Zukunft auf der koreanischen Halbinsel.“ Beobachter sehen in der Beteiligung Nordkoreas ein Zeichen der Entspannung in der durch das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm ausgelösten Krise.