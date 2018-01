SPD-Landesverbände setzen Schulz unter Zugzwang

Kurz vor dem SPD-Parteitag morgen in Bonn setzen die mächtigen Landesverbände der deutschen Bundesländer Hessen und Nordrhein-Westfalen die Parteispitze mit Bedingungen für die Koalitionsverhandlungen in Deutschland unter Zugzwang. Im Entwurf für einen gemeinsamen Antrag fordern sie, dass in den drei Streitpunkten sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen, Krankenversicherung und Familiennachzug von Flüchtlingen „substanzielle Verbesserungen erzielt werden müssen“.

Parteivorstand befasst sich mit Antrag

Die SPD-Führung will unmittelbar vor Beginn des Parteitages einen „erweiterten Leitantrag“ zur Abstimmung für die Delegierten vorlegen. Dies verlautet aus Parteikreisen am Rande der Sitzung des Parteivorstandes, der heute Nachmittag in Bonn tagt. Im Parteivorstand sei kein neuer Beschluss vorgesehen. Der „erweiterte Leitantrag“ solle am Sonntagvormittag von der Antragskommission unter Leitung des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz ausgearbeitet werden.

Würde der Parteitag gegen den Kurs der SPD-Spitze votieren, hätte das wohl dramatische Folgen. Schulz könnte sich in dem Fall wohl kaum auf dem Chefposten der Partei halten. Die Union hat wesentliche Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen bereits ausgeschlossen. Auch die SPD-Spitze sieht solche Forderungen skeptisch.