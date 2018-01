Wasserkrise: Kapstadt will „Stunde null“ abwenden

Seit Wochen kämpft die südafrikanische Metropole Kapstadt mit der schwersten Dürre seit Jahrzehnten. Gestern wurde die Wasserversorgung deswegen noch einmal drastisch rationiert. Statt 87 Litern dürfen Einwohner in den nächsten fünf Monaten nur noch 50 Liter Wasser am Tag verbrauchen, wie die Stadt mitteilte. Zum Vergleich: In Österreich verbraucht jede Person durchschnittlich 135 Liter Wasser am Tag. Mit dem Schritt soll die nach derzeitigem Stand am 21. April drohende „Stunde null“ abgewendet werden - dann müsste die Stadt das Wasser komplett abstellen.

Mehr dazu in Angst vor dem schlimmsten Fall