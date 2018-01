„Ein großer Tag“

Nun ist es fix: Nordkorea wird mit 22 Athleten an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sprach am Samstag von einem „großen Tag“, in der Teilnahme Nordkoreas ruhen viele diplomatische Hoffnungen auf eine Entschärfung im Atomstreit. Im Vorfeld der Spiele irritierte zuletzt eine erst ab-, dann wieder zugesagte Vorausdelegation. Für Rätselraten sorgte eine möglicherweise geplante Großparade ausgerechnet vor dem Olympiatermin.

