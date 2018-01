Bei Ablehnung droht Neuwahl

Gut vier Monate nach der Bundestagswahl könnte sich am Sonntag entscheiden, ob Deutschland in absehbarer Zeit eine neue Regierung hat - oder ob möglicherweise noch in diesem Jahr eine Neuwahl ansteht. Ausschlaggebend dafür wird das Votum der Delegierten beim SPD-Parteitag in Bonn sein, die nach Sondierungen mit den Unionsparteien über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abstimmen. Die Frage spaltet die Partei tief, und für SPD-Chef Martin Schulz könnte ein Nein das Ende an der Spitze der Sozialdemokraten sein.

