Fußball: Baumgartlinger feiert seltenen Torerfolg

Österreichs Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist heute zu einem seiner seltenen Torerfolge gekommen. Der Mittelfeldmann steuerte am Samstag zum klaren 4:1-Auswärtssieg von Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim einen Treffer bei. Für Baumgartlinger war es das erste Saisontor und der erst dritte Treffer in der deutschen Bundesliga überhaupt. Weniger gut lief der Nachmittag dagegen für RB Leipzig und Trainer Ralph Hasenhüttl in Freiburg.

