SPD-Spitze erwägt Zugeständnisse an Koalitionsgegner

Die SPD-Spitze will den Gegnern einer weiteren Großen Koalition in Deutschland möglicherweise entgegenkommen, um eine Mehrheit für Verhandlungen mit der Union auf die Beine zu stellen. Im Gespräch ist, dass der entscheidende Parteitag morgen in Bonn auch konkrete Zielvorgaben für Verhandlungen mit CDU und CSU beschließen könnte.

Landesverbände fordern Änderungen

Das zumindest versucht der mächtige SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen durchzusetzen - mit Unterstützung der Genossen in Hessen. Ob sich die SPD-Spitze tatsächlich auf solche Bedingungen einlässt, dürfte sich erst kurz vor dem Start des Parteitags herausstellen. SPD-Chef Martin Schulz sagte heute Abend, die Debatte darüber laufe noch.

Auf dem Parteitag entscheiden die mehr als 600 Delegierten über Verhandlungen mit der Union, die dann schon in wenigen Tagen beginnen könnten - vier Monate nach der Bundestagswahl. Die komplette Führungsriege der SPD wirbt eindringlich für Verhandlungen. In der Partei gibt es jedoch großen Widerstand gegen eine Neuauflage eines Bündnisses mit CDU und CSU.

Union schließt Nachbesserungen aus

Die Union hat wesentliche Nachbesserungen an den Sondierungsergebnissen ausgeschlossen. CDU-Parteivize Thomas Strobl reagierte verärgert auf die Forderungen aus der SPD. „Diese immer neuen Runden helfen nichts und niemandem“, sagte der baden-württembergische Innenminister der Funke-Mediengruppe. „Über Details sprechen wir noch - aber Grundlegendes, das nicht im Sondierungspapier steht, kommt auch nicht in die Koalitionsverhandlungen.“