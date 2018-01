May beharrt auf EU-Ausstieg

Den in den letzten Tagen oft zitierten möglichen „Exit vom ‚Brexit‘“ wird es nicht geben - zumindest nicht unter der britischen Premierministerin Theresa May. Sie erteilte gestern auch einem zweiten Referendum, über das zuletzt ebenfalls spekuliert worden war, eine Absage. Die EU-Spitze hatte London am Dienstag das Angebot unterbreitet, den Austritt vielleicht nochmals zu überdenken und erklärt, die Türen blieben offen. Eine Reaktion ließ lange auf sich warten, nun sagte May: „Wir verlassen die EU, aber nicht Europa.“

Mehr dazu in „Es kommt kein zweites Referendum“