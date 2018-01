Doppelstaatsbürgerschaften: Bisher wenige Aberkennungen

Die Behörden haben in den vergangenen Monaten Tausende Fälle möglicher illegaler türkisch-österreichischer Doppelstaatsbürgerschaften überprüft. Insgesamt kam es österreichweit bis jetzt aber nur in rund 30 Fällen zu einer Aberkennung, bestätigten die zuständigen Landesbehörden in einem Rundruf der APA einen Bericht des „Kurier“.

In Wien etwa seien bei der zuständigen Magistratsabteilung (MA 35) aktuell 6.655 Feststellungsverfahren in Bearbeitung. In vier Fällen wurde per Bescheid der Verlust der Staatsbürgerschaft festgestellt. In Oberösterreich gibt es sechs Bescheide, in Niederösterreich zwei, zehn in Salzburg und nur einen in Tirol. Im Burgenland gibt es 124 Verfahren und bisher drei Bescheide, in Kärnten laufen 70 Verfahren, in der Steiermark gibt es einen Bescheid auf Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft, in Vorarlberg neun.