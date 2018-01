Berichte über heftige Gefechte

Nach Luftangriffen im Norden Syriens sind am Sonntag auch türkische Bodentruppen in die von kurdischen Milizen kontrollierte Region Afrin im Nachbarland vorgerückt. Die Türkei hatte am Samstag die „Operation Olivenzweig“ gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) begonnen. Am Sonntag sollen beide Seiten einander heftige Gefechte geliefert haben. Ankara will im Norden Syriens eine 30 Kilometer breite „Schutzzone“ errichten.

