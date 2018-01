Lawinengefahr führt zu zahlreichen Straßensperren

Anhaltende Schneefälle sorgen in Tirol für akute Lawinengefahr und zahlreiche Straßensperren. Einige höher gelegene Gebiete waren und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Bahnstrecken sind in Tirol unterbrochen.

Bundesheer versorgt gestrandete Zugpassagiere

Zwischen Tirol und Vorarlberg wurde der Bahnverkehr eingestellt. Die Sperre der Arlbergbahnstrecke rief am Nachmittag auch das Bundesheer auf den Plan. Gäste, die nach St. Anton wollten, und nun in Bludenz feststecken, wurden in der Walgaukaserne versorgt.

Straßensperren in Salzburg

In Salzburg wurden nach dem Wettersturz in der Nacht auf heute ebenfalls einige Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Wegen des Neuschnees kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen.

