Merkel und Macron versprechen vertiefte Kooperation

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatschef Emmanuel Macron haben anlässlich des 55. Jahrestags des Elysee-Vertrages eine Vertiefung der Beziehungen der beiden Länder angekündigt.

Der 1963 unterzeichnete Vertrag sei ein „Meilenstein in der Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft“, so Merkel und Macron heute in einer gemeinsamen Erklärung.

Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg

Zur weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit solle in diesem Jahr ein „neuer Elysee-Vertrag“ beschlossen werden. „Frankreich und Deutschland streben den weiteren Ausbau der deutsch-französischen Zusammenarbeit an, um den politischen, sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte zu begegnen“, erklärten die beiden Spitzenpolitiker.

Der Elysee-Vertrag zur deutsch-französischen Zusammenarbeit war am 22. Jänner 1963 vom damaligen deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatschef Charles de Gaulle unterzeichnet worden. Er gilt als Wegmarke in der deutsch-französischen Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg.