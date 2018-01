Liste Fritz startet in Tiroler Wahlkampf

Die Liste Fritz will bei der Landtagswahl am 25. Februar in Tirol die Zahl ihrer Mandate von zwei auf vier verdoppeln. Heute startete Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider in Innsbruck in den Wahlkampf - mit Listengr├╝nder Fritz Dinkhauser als Unterst├╝tzer.

