Union will noch am Sonntag beraten

Vier Monate nach der deutschen Bundestagswahl hat die SPD am Sonntag für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Bei ihrem Sonderparteitag in Bonn entschieden sich 56,4 Prozent der 642 Delegierten und Vorstandsmitglieder für Gespräche mit CDU und CSU. Bis zuletzt hatte die Parteispitze, allen voran SPD-Chef Martin Schulz, für Koalitionsgespräche geworben. Mit dem Ergebnis verhinderten die Delegierten einen Sturz der SPD in eine tiefe Krise - auch die andernfalls in Aussicht gestellte Neuwahl in Deutschland ist damit vom Tisch. Noch am Sonntag berieten CDU und CSU über das weitere Vorgehen.

