SPD stimmt für Koalitionsverhandlungen

Beim heutigen SPD-Parteitag in Bonn haben die Delegierten für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Der Antrag wurde mit 362 Ja- zu 279 Nein-Stimmen angenommen. Das Ergebnis fiel so knapp aus, dass die Stimmen per Handzeichen ausgezählt werden mussten. Unmittelbar vor der Abstimmung sagte SPD-Chef Martin Schulz, dass das ein „Schlüsselmoment in der jüngeren Geschichte“ der Partei sei.