Kombination aus Neuschnee und Sturm

Verschärfte Situation in Österreichs Bergen: Starke Schneefälle und stürmischer Wind haben die Lawinengefahr im Westen des Landes erneut ansteigen lassen. Besonders stark betroffen sind Vorarlberg, Tirol und Salzburg. In den drei Bundesländern sind zahlreiche Straßen blockiert oder gesperrt. Zwischen Tirol und Vorarlberg musste auch die Bahn ihren Schienenbetrieb einstellen. Der Wintesportort St. Anton in Tirol ist ebenso von der Außenwelt abgeschnitten wie das Vorarlberger Bergdorf Gargellen. Gleiches gilt auch für Zermatt in der Schweiz.

