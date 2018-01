Abschied von Cranberries-Sängerin O’Riordan in Irland

Tausende Menschen haben im irischen Limerick von der kürzlich verstorbenen Cranberries-Sängerin Dolores O’Riordan Abschied genommen. Der Sarg der Frontfrau der irischen Rockband war heute in einer Kirche in der Hafenstadt aufgebahrt.

Die Menschen warteten in Schlangen vor dem Gebäude. O’Riordans Mutter und sechs Geschwister waren in der Kirche anwesend, wie der irische Sender RTE berichtete. Am Dienstag wird die Sängerin in ihrem Geburtsort Ballybricken bei Limerick neben ihrem Vater beerdigt.

O’Riordan, die zeitweise unter psychischen Problemen litt, war vor einer Woche überraschend im Alter von 46 Jahren in einem Londoner Hotelzimmer gestorben. Die Todesursache ist noch nicht bekanntgegeben worden. Den größten Hit landeten die Cranberries mit „Zombie“. Das Lied behandelt den jahrzehntelangen blutigen Nordirland-Konflikt.