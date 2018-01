Papst fordert von Bischöfen Wagemut

Am letzten Tag seiner Perureise hat Papst Franziskus die Bischöfe des Landes aufgefordert, wagemutiger zu sein und Missstände anzuprangern. In seiner Ansprache heute Vormittag (Ortszeit) am Sitz des Erzbischofs von Lima stellte er den Bischöfen Toribio von Mogrovejo (1538-1606) als Vorbild eines „Straßenbischofs“ vor.

