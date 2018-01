„Jumanji“ bleibt an Spitze der US-Kinocharts

Die Action-Komödie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ dominiert weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Am Wochenende seiner fünften Woche spielte der Film an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 20 Millionen Dollar (etwa 16 Millionen Euro) ein und verteidigte seinen Spitzenplatz, den er in der dritten Woche erreicht hatte, wie der „Hollywood Reporter“ heute berichtete.

Damit hat die Neuauflage der Action-Komödie mit Dwayne „The Rock“ Johnson, die seit Dezember auch hierzulande zu sehen ist, bereits jetzt deutlich mehr eingespielt als das Original vor rund 22 Jahren.

Erst dahinter konnten sich zwei Neueinsteiger platzieren: Das Kriegsdrama „Operation: 12 Strong“ mit Chris Hemsworth landete mit 16,5 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz vor dem Actionfilm „Criminal Squad“, der rund 15,3 Millionen Dollar einspielte.