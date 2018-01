Snowboarder 15 Meter über Felswand gestürzt

In Lech in Vorarlberg ist gestern ein Snowboarder 15 Meter senkrecht über eine Felswand gestürzt. Sein Snowboard-Kollege konnte sich noch an einem Baum festhalten. Die Bergrettung holte den Mann daraufhin unter schwierigsten Bedingungen aus der Wand.

