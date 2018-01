US-Vizepräsident Pence trifft in Israel Netanjahu

US-Vizepräsident Mike Pence trifft morgen in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Sein Besuch steht unter dem Eindruck der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Die Palästinenser hatten mit Unruhen auf den Schritt reagiert - sie wollen Pence während dessen zweitägigen Aufenthalts nicht treffen.

Jerusalem gilt als zentraler Streitpunkt zwischen Israel und den Palästinensern. Diese sehen Ost-Jerusalem als künftige Hauptstadt für einen unabhängigen Staat Palästina. Die Israelis beanspruchen hingegen die ganze Stadt für sich.

Pence soll auch vor dem israelischen Parlament in Jerusalem sprechen. Die arabischen Abgeordneten wollen die Ansprache boykottieren. Am Tag darauf sind ein Gespräch mit Staatspräsident Reuven Rivlin und ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geplant. Vor seiner Abreise will Pence die Klagemauer in Jerusalems Altstadt besuchen.

Tillerson zu Besuch in London

US-Außenminister Rex Tillerson wird unterdessen seinen britischen Amtskollegen Boris Johnson in London treffen. Ein Gespräch mit dem britischen Sicherheitsberater Mark Sedwill zu Themen wie Iran, Syrien, Ukraine und Nordkorea ist ebenfalls geplant. Nach Angaben des US-Außenministeriums ist auch ein Besuch der neuen amerikanischen Botschaft in der britischen Hauptstadt vorgesehen.

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Besuch in dem neuen Gebäude kürzlich abgesagt: Die Regierung seines Vorgängers Barack Obama habe die alte Botschaft in bester Lage zu einem Schleuderpreis hergegeben, behauptete Trump fälschlicherweise. Die US-Botschaft widersprach ihm vehement. Britische Medien vermuteten, dass Trump mit seiner Absage in Wirklichkeit nur großen Protesten in London entgehen wollte.

Tillerson wird in den kommenden Tagen in Frankreich und Polen sowie mit Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) erwartet.