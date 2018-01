Katalonischer Regionalpräsidentenkandidat wird ernannt

Der neue Präsident des katalanischen Parlaments, Roger Torrent, will morgen Vormittag den Kandidaten für das Amt des Chefs der Regionalregierung ernennen. Ganz Spanien erwartet mit Spannung, ob tatsächlich Ex-Regionalchef Carles Puigdemont erneut als Kandidat aufgestellt wird, obwohl er sich in Belgien aufhält.

Der Separatist Torrent hatte vor dem Wochenende seine zweitägige Konsultationsrunde mit den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien abgeschlossen.

Puigdemont war Ende Oktober nach einem Beschluss zur Abspaltung Kataloniens von Spanien seines Amtes enthoben worden. Unmittelbar danach hatte er sich nach Brüssel abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Dem 55-Jährigen werden Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm die sofortige Festnahme.

Spanische Justiz droht erneut mit Festnahme

Am Wochenende rief Puigdemont erneut die spanische Justiz auf den Plan. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, für den Fall, dass sich Puigdemont morgen - wie von ihm angekündigt - nach Dänemark begebe, werde sie den mit dem Fall befassten Richter umgehend auffordern, einen neuen internationalen Haftbefehl gegen den Politiker zu erlassen. Ziel sei es, Puigdemont festnehmen und an Spanien ausliefern zu lassen.

Puigdemont will zu Wochenbeginn an der Universität Kopenhagen an einer Podiumsdiskussion teilnehmen. Auf der Website der Universität ist die Veranstaltung mit dem Titel „Katalonien und Europa am Scheideweg der Demokratie?“ angekündigt.

Separatisten gewannen Neuwahl

Die spanische Zentralregierung hatte Katalonien im vergangenen Oktober unter Zwangsverwaltung gestellt und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben. Zuvor hatte das Parlament in Barcelona nach einem von Madrid verbotenen Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens Loslösung von Spanien erklärt. Die von der Zentralregierung angeordnete Parlamentswahl am 21. Dezember hatten die Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens gewonnen.

Bei der Neuwahl am 21. Dezember hatten die separatistischen Parteien zusammen erneut die absolute Mehrheit der Sitze errungen. Puigdemont hat seither mehrmals erklärt, Katalonien auch von Belgien aus regieren zu können. Die Zentralregierung hat rechtliche Schritte angekündigt, sollte er dies versuchen.