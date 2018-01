Ski alpin: Kristoffersen in Kitzbühel unantastbar

Henrik Kristoffersen hat die Slalom-Siegesserie von Marcel Hirscher in Kitzbühel beendet. Der Norweger gewann heute den Klassiker auf dem Ganslernhang und feierte damit seinen ersten Saisonsieg. Für Hirscher reichte es nach zuletzt fünf Slalom-Siegen in Serie noch zum zweiten Rang und zum insgesamt neunten Podestplatz in der Olympiasaison. Unbelohnt blieb Michael Matt, der 18 Jahre nach dem Kitzbühel-Triumph seines Bruders Mario den Sieg in Griffweite hatte.

