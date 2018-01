Papst klagt in Peru über „Halbbürger“ am Rande der Städte

Zum Abschluss seiner einwöchigen Lateinamerika-Reise hat sich Papst Franziskus für die Ärmsten am Rande der Großstädte eingesetzt. An den Rändern unserer Städte gebe es viele „Nichtbürger“ und „Halbbürger“, sagte Franziskus gestern in Perus Hauptstadt Lima.

