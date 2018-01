Das elitäre eine Prozent

Die Hilfsorganisation Oxfam hat am Montag in ihrem jüngsten Bericht die weiter wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich angeprangert. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung besitze mehr Vermögen als der Rest zusammen, so Oxfam. Zuletzt sei jeden zweiten Tag ein Milliardär hinzugekommen, heißt es in dem Bericht, der im Vorfeld der Tagung des Weltwirtschaftsforums in Davos veröffentlicht wurde. Neben Steuerlöchern prangerte Oxfam auch die „konsequente Ausbeutung von Frauen“ an.

