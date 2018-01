Football: Eagles und Patriots in Super Bowl

Die 52. Ausgabe der Super Bowl der National Football League (NFL) wird zum Showdown zwischen den Philadelphia Eagles und Titelverteidiger New England Patriots. Die Eagles sicherten sich in der Nacht auf heute mit einem Kantersieg gegen die Minnesota Vikings zum dritten Mal in ihrer Geschichte das Ticket für das große Finale und verhinderten damit auch ein historisches Heimspiel Minnesotas.

Die Patriots stehen zum zehnten Mal im Endspiel, benötigten dafür aber gegen die Jacksonville Jaguars einmal mehr ein furioses Comeback.

