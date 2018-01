Skifliegen: Kuttin stellt ÖSV-Adlern Rute ins Fenster

Nach Rang fünf gestern im abschließenden Team-Bewerb bei der Skiflug-WM in Oberstdorf hat ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin verärgert reagiert. „Irgendwann reicht es, sie können viel mehr. Du musst arbeiten, Vertrauen geben, du musst aber auch einmal einen Tritt in die Hintern geben“, sagte der Kärntner und kündigte eine härtere Gangart sowie einige Änderungen an.

Mehr dazu in sport.ORF.at