Schwierige Koalitionsverhandlungen nach SPD-Ja

Eine Neuwahl ist in Deutschland vorerst vom Tisch: Mit knapper Mehrheit haben gestern die Delegierten am SPD-Parteitag ihre Zustimmung für Koalitionsverhandlungen mit der Union gegeben. Einfach werden diese aber nicht werden - das dürften auch die Verhandlerinnen und Verhandler selbst wissen. Die SPD-Forderung nach einer Nachbesserung am Sondierungsergebnis traf bei vielen in CDU und CSU bereits auf kategorische Ablehnung.

