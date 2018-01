Sbg.: Großeinsatz nach Einbruch in türkischem Konsulat

Ein Einbruch in das türkische Generalkonsulat in Salzburg-Lehen hat in der Nacht auf heute für einen Großeinsatz gesorgt: Die Täter brachen das Gittertor des Geländes auf und schlugen das Glas der Eingangstür ein.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at