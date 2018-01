Abbas ruft EU zu Anerkennung von Palästinenserstaat auf

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat anlässlich seines heutigen Besuchs in Brüssel die EU-Staaten dazu aufgerufen, die palästinensischen Autonomiegebiete baldmöglich als Palästinenserstaat anzuerkennen.

Aus der Sicht von Abbas bestehe in einer Anerkennung kein Widerspruch mit der Wiederaufnahme der Friedensgespräche, teilte Abbas in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Außenbeauftragter Federica Mogherini mit. Eine Anerkennung würde die Palästinenser in ihrer Hoffnung auf Frieden bestärken.

Die Hauptstadt eines anerkannten Staats solle Ostjerusalem sein, so Abbas. Mogherini erklärte, die EU stehe weiter hinter einer Zweistaatenlösung und spreche sich für Jerusalem als gemeinsame Hauptstadt aus.

Kneissl: Anerkennung Palästinas kein Thema bei Beratungen

Die Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die EU war nach Angaben von FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl kein Thema der Gespräche in Brüssel. „Das war in keiner Weise Gegenstand der Beratungen“, sagte Kneissl nach dem EU-Außenministerrat.

Die Einladung an Abbas sei als Folge des Brüssel-Besuches des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu im Dezember zu sehen, „im Sinne der Äquidistanz“. Bei dem Treffen mit Abbas sei auch die Sorge der Europäer über die „harte Rhetorik“ des palästinensischen Präsidenten beim PLO-Zentralrat zum Ausdruck gebracht worden.

Nach Worten von Kneissl sieht sich die EU heute dennoch in einer handlungsfähigeren Rolle im Nahen Osten als vor zwei oder drei Jahren, weil sich die USA von dem Schauplatz abgewendet hätten.

Mehr Mittel für UNO-Hilfswerk noch offen

Auf die Frage, ob Österreich bereit sei, seine Beiträge an das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) aufzustocken, wollte Kneissl noch keine Antwort geben. Diesbezüglich wolle sie eine Regierungsentscheidung nicht vorwegnehmen. Das UNRWA hatte zu internationaler Unterstützung aufgerufen, nachdem die US-Regierung angekündigt hatte, Zahlungen in Höhe von 65 Millionen US-Dollar einzufrieren.