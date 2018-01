Bildungsminister präsentiert Konzept

Im Regierungsprogramm haben ÖVP und FPÖ „eigene Deutschklassen“ für Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen festgeschrieben. Am Montag stellte ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann die konkreten Pläne vor. Diese sind etwas lockerer ausgefallen als im Vorfeld von vielen vermutet: So sollen die Schülerinnen und Schüler nicht in allen Fächern von den anderen Kindern getrennt werden. Dafür gab es sogar Lob von Teilen der Opposition. Noch ungeklärt ist aber weiterhin die Frage der Finanzierung.

Lesen Sie mehr …