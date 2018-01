Royals: Prinzessin Eugenie hat sich verlobt

Nach Prinz Harry hat ein weiteres Enkelkind von Queen Elizabeth II. seine Hochzeit angekündigt. Prinzessin Eugenie habe sich verlobt, teilte der Buckingham-Palast heute mit. Die Tochter von Prinz Andrew und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson will im Herbst ihren Freund Jack Brooksbank in Windsor heiraten.

APA/AFP/Jonathan Brady

„Ihre königliche Hoheit und Mr. Brooksbank haben sich früher in diesem Monat in Nicaragua verlobt“, hieß es in der Mitteilung des Palasts. Getraut werden sollen die beiden - wie Harry und seine Verlobte Meghan Markle - in der St.-George’s-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das genaue Datum wurde noch nicht bekanntgegeben. Harrys Hochzeit ist bereits für den 19. Mai geplant.