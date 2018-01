AK warnt vor falschen Inkassoeintreibern

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Kärnten warnen vor einer aktuellen Telefonbetrugsmache. Die Gauner geben sich als Mitarbeiter eines Inkassobüros aus und versuchen so an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Gezahlt werden soll via paysafecard, anderenfalls wird mit Klage gedroht. Die AK rät, das Gespräch sofort zu beenden und keinesfalls zu zahlen.

