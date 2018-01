Lawinenabgänge im Westen

Kräftiger Schneefall und Regen haben die Lawinengefahr am Montag im Westen Österreichs teilweise auf die höchste Stufe fünf ansteigen lassen. Wegen Straßensperren aufgrund der „kritischen“ Lage in manchen Regionen waren einige Ortschaft von der Außenwelt abgeschnitten. In Tirol gingen bereits einige Lawinen ab. Auch in den Abendstunden hielten die Schneefälle an - und laut ORF-Wetterredaktion bleibt die Lawinensituation kritisch.

