Paris und Berlin wollen gemeinsam Impulse in EU setzen

Die Parlamente von Deutschland und Frankreich wollen die Zusammenarbeit der Nachbarländer verstärken und neue Impulse zur Vertiefung der Europäischen Union setzen.

Der deutsche Bundestag nahm heute mit den Stimmen von Union, SPD, FDP und Grünen eine Resolution an, in der eine Neuauflage des Elysee-Vertrags gefordert wird, der vor 55 Jahren die Grundlage für die Zusammenarbeit der beiden größten EU-Länder gelegt hatte.

Warnung vor Populismus

Der Präsident der französischen Nationalversammlung warnte im Bundestag zugleich vor Populismus. Dieser beginne immer mit der Ablehnung des Fremden, dann komme die Ablehnung des anderen, sagte Francois de Rugy.

Populismus „zersprengt Gesellschaften und legt schließlich die Demokratie in Schutt und Asche", warnte der Franzose.“ Im Bundestag applaudierten ihm daraufhin die Abgeordneten aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD. „Populismus und Nationalismus bedrohen alle europäischen Nationen“, sagte De Rugy in seiner in deutscher Sprache gehaltenen Rede.

Engere Abstimmung in vielen Bereichen

Beide Parlamente fordern in ihrer Resolution konkret die Ausarbeitung eines neuen Elysee-Vertrags in diesem Jahr, in dem ein engerer Austausch in Bildungsfragen, der Außen- und Sicherheitspolitik, im Bereich des Klimaschutzes und bei der Stärkung sozialer Rechte in beiden Ländern enthalten ist.

Bei der Elektromobilität und anderen alternativen Antriebe soll eine grenzüberschreitende Infrastruktur aufgebaut werden. Auf Basis einer deutsch-französischen Initiative fordern die Parlamente zudem die Gründung einer europäischen Innovationsagentur, um gemeinsame Strategien für Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz auszuarbeiten. Ein gemeinsamer Investitionsfonds zur Förderung von Start-ups und Zukunftstechnologien steht ebenfalls auf der Projektliste.