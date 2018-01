Gruppe sitzt wegen Hochwassers in Schweizer Höhle fest

Eine siebenköpfige Gruppe und ihr Guide sind seit gestern in einem Höhlensystem im Schweizer Muotathal eingeschlossen. Sie werden das Hölloch wegen Hochwassers frühestens in 48 Stunden verlassen können, erhielten aber Hilfe von vier Höhlenforschern. Den Eingeschlossenen gehe es gut, sagte heute Peter Draganits vom Trekking Outdoor Team, das die zweitägige Tour in die Höhle organisiert hat.

Die Männer sind 25 bis 55 Jahre alt und stammen aus der deutschen Schweiz. Sie halten sich nach Angaben Draganits in einem gut sowie ausreichend mit Nahrung und Medikamenten ausgerüsteten Touristenbiwak auf. Ein mögliches Problem wegen Höhlenkollers stelle sich erst nach mehreren Tagen ein, sagte er.

Die Touristen waren Samstagfrüh zu ihrer Tour aufgebrochen und hätten gestern am späteren Nachmittag die Höhle wieder verlassen sollen. Im Verlaufe der Nacht zeichnete sich ab, dass es Hochwasser gibt. Ein Siphon füllte sich mit Wasser. Der Weg zum Ausgang ist seither versperrt.