Mogherini will Krisengespräch zu Türkei-Offensive in Syrien

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini will den türkischen Europaminister Ömer Celik zu einem Krisengespräch über die türkische Militäroffensive gegen kurdische Milizen in Syrien treffen. „Ich bin extrem beunruhigt“, sagte die Italienerin heute am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel.

Sie wolle mit Celik darüber reden, dass der Militäreinsatz die Wiederaufnahme der Genfer Friedensgespräche für Syrien belasten könnte. Zudem dürfe die Zivilbevölkerung nicht unter der Offensive leiden. „Wir müssen sicherstellen, dass jegliche militärische Aktivität auf den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat fokussiert ist“, sagte sie.

Das Gespräch mit Celik will Mogherini nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen in Brüssel führen. Der Minister werde in der Stadt sein, und sie werde sich kurzfristig um ein Gespräch bemühen, sagte sie.

Erdogan: Lassen uns nicht abbringen

Ungeachtet internationaler Kritik will Ankara nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Offensive fortsetzen. Für die Militäraktion habe er die Rückendeckung Russlands, sagte Erdogan heute in Ankara.

Die türkischen Streitkräfte würden Afrin unter ihre Kontrolle bringen, so wie schon Dscharablus, al-Rai und al-Bab. Dann könnten die Syrer dorthin zurückkehren. Erdogan bestätigte, dass eine Rakete in der türkischen Grenzprovinz Hatay eingeschlagen ist. Die Angreifer würden dafür teuer bezahlen.

Grafik: APA/ORF.at, Quelle: APA/Institute for the Study of War

Ankara will „Sicherheitszone“ schaffen

Die türkischen Streitkräfte sind in die nordsyrische Provinz Afrin eingerückt, um die mit den USA verbündete Kurdenmiliz Syrisch-kurdische Volksverteidigungseinheiten (YPG) zu vertreiben. Ziel der Operation „Olivenzweig“ ist nach den Worten von Ministerpräsident Binali Yildirim die Einrichtung einer 30 Kilometer breiten „Sicherheitszone“ auf syrischem Boden.

Der UNO-Sicherheitsrat wird sich in einer von Frankreich beantragten Dringlichkeitssitzung mit der türkischen Militäraktion in Syrien befassen.

Festnahmen in Türkei wegen Kritik an Offensive

Vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive wurden in der Türkei Dutzende Menschen wegen „Terrorpropaganda“ zugunsten kurdischer Gruppen festgenommen. Die Verdächtigen sollen in Sozialen Netzwerken die YPG unterstützt haben, gegen die sich die Offensive richtet, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.