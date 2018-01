Einigung in „Shutdown“-Streit in USA

Die US-Demokraten haben sich zu einer Beendigung des Regierungsstillstandes in den USA bereiterklärt. „In einigen Stunden wird die Regierung wieder öffnen“, sagte der Oppositionsführer im US-Senat, Charles Schumer, heute. Über die Übergangslösung sollte im Anschluss an seine Rede in der Kongresskammer abgestimmt werden.

Der Kompromiss sieht nach Angaben Schumers vor, dass bis zum 8. Februar im Zusammenhang mit dem Haushalt über eine Regelung von Einwanderungsfragen im Senat verhandelt wird. Die Demokraten wollen erreichen, dass rund 700.000 Einwanderer, die als Minderjährige illegal ins Land kamen, ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen.

Die Haushaltssperre war in der Nacht zum Samstag in Kraft getreten, nachdem im Senat nicht die nötige Mehrheit für einen Übergangshaushalt zustande gekommen war. Die Republikaner verfügen zwar über 51 der 100 Sitze in der Kongresskammer. Für die Annahme des Haushalts sind aber mindestens 60 Stimmen erforderlich.