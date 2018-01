Neuregelung für „Dreamer“ angekündigt

Die in der Nacht auf Samstag in Kraft getretene Haushaltssperre für die US-Regierung wird bald wieder aufgehoben. Demokraten und Republikaner einigten sich am Montag auf eine Kompromisslösung. Gestritten wurde vor allem über das von US-Präsident Donald Trump veranlasste Ende einer Schutzprogramms für Hunderttausende Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gekommen waren. Für die „Dreamer“ soll demnächst eine neue Regelung verhandelt werden - zuvor hatten die Demokraten noch eine fertige Lösung für ihre Zustimmung zum Ende der Sperre verlangt.

