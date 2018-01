Winter verschärft Situation von Flüchtlingen im Irak

Minustemperaturen verschärfen nach Ansicht internationaler Hilfsorganisation die Situation von fast drei Millionen Flüchtlingen im Irak. Auch wenn die Kämpfe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) so gut wie beendet seien, herrsche weiterhin Gewalt in Teilen des Irak, teilte Ärzte ohne Grenzen am Freitag mit.

Nahezu drei Millionen Vertriebene hätten noch nicht in ihre Heimatorte zurückkehren können. Viele Menschen lebten ohne Zugang zu sauberem Wasser und Strom. Immer mehr Patienten ließen sich derzeit wegen Atemwegserkrankungen behandeln.

Ruf nach mehr Geld für Kinder

Der Regionaldirektor des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF), Geert Cappelaere, rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, ihre finanziellen Zusagen für den Irak in konkrete Projekte für Kinder umzusetzen. Bei den Gewaltausbrüchen kämen nicht nur Menschen ums Leben, es würden zudem Schulen, Straßen sowie Kranken- und Wohnhäuser zerstört.

Der IS hatte im vergangenen Jahr sein früheres Herrschaftsgebiet im Irak und in Syrien fast vollständig verloren. Immer wieder kommt es aber dennoch zu Anschlägen.

15 Flüchtlinge in Schneesturm gestorben

In der Grenzregion zwischen Syrien und dem Libanon starben nach Angaben des UNO-Flüchtlingswerks (UNHCR) 15 syrische Flüchtlinge in einem Schneesturm, darunter auch Frauen und Kinder. Eine schwangere Frau konnte gerettet werden. Die libanesische Armee hatte zunächst von zehn Toten gesprochen.

Die Gruppe hatte versucht, die Grenze zum Libanon am Donnerstagabend zu überqueren. Das Land beheimatet derzeit rund 1,5 Millionen vor dem Bürgerkrieg geflüchtete Syrer.