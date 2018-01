Tirol-Wahl: Kampfansage von NEOS

Mit gehörigem Optimismus ist NEOS in Tirol heute Abend in den Wahlkampf für die Landtagswahl gestartet. „Wir werden dieses Land rocken und einen Wahlkampf führen, wie ihn Tirol noch nie gesehen hat“, rief Spitzenkandidat Dominik Oberhofer rund 80 Sympathisanten in einem Lokal in der Innsbrucker Bogenmeile zu. Bundesparteichef Matthias Strolz nannte den Landtagseinzug als Wahlziel.

Alles, was darüber liege, „nehmen wir mit Freude“, so Strolz. Bundespartei und Tiroler NEOS würden jedenfalls im Wahlkampf einen „schönen Doppelpass“ spielen - das könne man ja schließlich im Gegensatz zu den Grünen, spielte der NEOS-Chef auf das Ausscheiden der Ökopartei aus dem Nationalrat an. Der Vorarlberger kündigte an, rund viermal im Wahlkampfeinsatz in Tirol zu sein.

Transparenz bei Förderungen

Eine mögliche Regierungsbeteiligung hielten sich sowohl Oberhofer als auch Strolz offen. „Beides - Opposition und Regierungsbeteiligung - ist erhobenen Hauptes möglich“, sagte der Tiroler NEOS-Chef. Strolz nannte als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung in Tirol die Schaffung von Transparenz in der Frage der Förderungen - Stichwort Transparenzdatenbank.

Die von ihm viel zitierten „Fürsten der Finsternis“, also die Landeshauptleute, müssten sagen, „wo das Geld hingeht“. Tirols Landeschef Günther Platter (ÖVP) solle es hier Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gleichtun, die angekündigt habe, bis September 2018 „alles öffentlich zu machen“.

Strolz hält den Einzug seiner Partei bei allen vier anstehenden Landtagswahlen für „realistisch“. Am schwierigsten werde der Einzug sicher in Kärnten, sagte Strolz in Innsbruck. Eine Regierungsbeteiligung sei in Salzburg am wahrscheinlichsten.