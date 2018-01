Ski alpin: Schladming als letzte Olympiachance

Mit Seriensieger Marcel Hirscher, Michael Matt und Manuel Feller stehen drei ÖSV-Starter für den olympischen Slalom in Pyeongchang praktisch fest. Mit Marco Schwarz und Christian Hirschbühl gibt es zwei Anwärter mit realistischen Chancen auf das vierte und letzte Ticket. Während Schwarz bereits für die Spiele in Südkorea nominiert ist, hat der zuletzt zwar schnelle, aber zweimal ausgeschiedene Hirschbühl heute (17.45 und 20.45 Uhr, live in ORF eins) beim Nightrace in Schladming seine letzte Chance.

