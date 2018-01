Kärntner Pkw kracht in Mast - mehrere Orte ohne Strom

Wegen eines Autounfalls sind in der Nacht auf heute in mehreren Oberkärntner Orten die Lichter ausgegangen. Ein 64-jähriger Lenker kam gegen 23.40 Uhr in Feffernitz von der Drautal-Straße (B100) ab und fuhr frontal in einen A-Mast, der mitsamt 20-kV-Stromleitungen und einer Trafostation zu Boden stürzte, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Kleinbus landete in Unterführung

Ein mit fünf Personen besetzter Kleinbus kam indes gestern Nachmittag von der Friesacher Straße (B317) ab, prallte gegen ein Geländer und landete in einer Unterführung. Der Lenker wurde schwer, zwei Beifahrer leicht verletzt.

