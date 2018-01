Sicherheitsrat uneins bei Türkei-Offensive in Syrien

Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat gestern über die türkische Offensive gegen Kurdenstellungen in Nordsyrien beraten, jedoch kein Ende der Militäraktion gefordert. Die Militäraktion sei „natürlich Teil der Diskussion gewesen“, sagte der französische UNO-Botschafter Francois Delattre im Anschluss an die Beratungen hinter verschlossenen Türen. Vor allem Russland vertritt im Syrien-Konflikt eine andere Position als die USA.

„Der Ruf nach Zurückhaltung wurde, glaube ich, in der Diskussion weitgehend geteilt“, sagte Delattre. Auf eine gemeinsame Erklärung konnten sich die Sicherheitsratsmitglieder aber nicht einigen. Die UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, nahm nach Angaben aus Diplomatenkreisen nicht an den Beratungen teil. Die USA hatten Ankara vor der Sitzung aber zu Zurückhaltung in Syrien aufgerufen.

Türkei zeigt sich unnachgiebig

Bereits vor der türkischen Offensive war geplant gewesen, dass der UNO-Sicherheitsrat einen Bericht des UNO-Nothilfekoordinators Mark Lowcock über die humanitäre Lage in Syrien anhören würde. Auf Antrag Frankreichs ging es auch um die türkische Offensive in Afrin sowie die syrische Offensive in Idlib und Ostghuta.

Die türkische Armee lieferte am dritten Tag ihres Angriffs in der syrischen Region Afrin den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) heftige Kämpfe. Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich zugleich entschlossen, die Offensive zum Abschluss zu führen, und kündigte an, „keinen Schritt“ zurückzuweichen.

Die türkische Offensive in Afrin ist brisant für die USA, da sie die YPG im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Die Türkei dagegen betrachtet die YPG als syrischen Zweig der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und damit als Terrororganisation.