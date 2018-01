Tschetschenische Familie offenbar vor Abschiebung

Die sechsköpfige tschetschenische Familie T., die zuletzt auf dem Areal des Flughafens Wien-Schwechat angehalten wurde, soll offenbar heute abgeschoben werden. Das berichtete der Blogger Daniel Landau, ein Unterstützer der Familie, gestern Abend auf Twitter. Aus dem Innenministerium hieß es auf APA-Anfrage, man gebe „grundsätzlich keine Auskunft zu einzelnen Verfahren“.

Die Familie T. kam im Oktober 2011 nach Österreich. Ihr Asylantrag wurde im Oktober 2015 rechtskräftig abgewiesen - obwohl die Familie nach vier Jahren gut integriert war. Im August 2016 stellte sie denn auch einen Antrag auf Bleiberecht wegen guter Integration.

Bescheide am 21. Dezember

Am 21. Dezember 2017 bekamen die Eltern und die vier Kinder Mandatsbescheide, dass sie sich binnen drei Tagen bei der Betreuungsstelle Schwechat einzufinden hätten und dort bis zur Rückreise bleiben müssten.

Am 2. Jänner wurden sie aus der Wohnanlage der Volkshilfe in Wien-Floridsdorf nach Schwechat gebracht, am 3. Jänner fand eine Beweisaufnahme statt, bei der der Familie dann mitgeteilt wurde, dass die Anträge abgewiesen werden. Kritik, etwa seitens der grünen Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou, wurde auch daran laut, dass die Kinder die Schule nicht mehr besuchen können.